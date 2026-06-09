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Si eres fanático del Mundial atento a las normas FIFA que estarán activas desde el 11 de junio. Se prohibieron partidos oficiales por redes sociales, como difundir goles, además de jugadas importantes o fragmentos de cada uno de los juegos.

Dichas medidas buscan proteger los contratos millonarios que fueron pagados para tener los derechos audiovisuales de los encuentros. Si eres asistente a los estadios se permitirán solo grabaciones breves del ambiente.

Fifa vetó publicación de secuencias como transmisión de jugadas completas, además de las pantallas gigantes. La Federación Internacional de Fútbol y Asociados contempla sanciones a las plataformas que utilicen contenido sin autorización.

Para esta edición se busca limitar el margen de acción de los aficionados, como los pequeños creadores de contenido que buscan compartir experiencias del torneo.

Normas FIFA y las pantallas gigantes

Para transmisiones de los juegos en pantallas gigantes, las cuales se hacen famosas en los tiempos del torneo deberán comprar una licencia especial. Las multas van desde los mil a cien mil dólares.

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