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El precio del dólar BCV hoy 9 de junio de 2026, nos indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 560 bolñivares. Según el Banco Central de Venezuela el costo de hoy será de un total de 567,68 bolívares y el euro en 655,38 bolívares.

Para este miércoles el valor del dólar será de 572,67 bolívares y el euro en 662,24 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.540,80 dólares. Este indicador ha perdido un poco de terreno en los últimos días, teniendo al gramo con un valor de 164,45 dólares en el mundo.

El mercado petrolero ha estado entre alzas y un poco con bajas, hoy el barril registra un costo de 93.75 dólares. El conflicto del Medio Oriente ha sido determinante para los precios del petróleo en el último mes.

El bitcoin por su parte llegó a 63.396,66 dólares, este ha estado en baja en las últimas semanas en el mundo. Luego de estar en 83 mil dólares y estar recuperando terreno, sigue siendo uno de los indicadores más consultados.

Dólar BCV hoy 9 de junio de 2026 y el planteamiento de Consecomercio

Para el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Venezuela y Estados Unidos podría impulsar las exportaciones más allá del petróleo y brindar sostenibilidad al país en ciclos económicos críticos.

Por ello el presidente del gremio, José Gregorio Rodríguez, planteó al encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, la posibilidad de explorar este tipo de tratado comercial, con una propuesta que incluiría la reducción de aranceles a distintos productos distintos al petrolero, entre ellos, camarones, algas, café y cacao.

Rodríguez apuntó que actualmente existe «un intercambio importante de mercancía de Estados Unidos a Venezuela y muy incipiente pero que va a crecer en el futuro también distintas al petróleo de Venezuela a Estados Unidos».

El dirigente gremial subraya que aunque el petróleo es el principal producto de exportación al mercado estadounidense y será el foco principal para el desarrollo económico nacional, un impulso a las exportaciones no petroleras brindaría a Venezuela una mayor capacidad de sustentabilidad en el tiempo y blindarse ante fluctuaciones en los precios del crudo.

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