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La pitonisa cubana radicada en México y Miami dio algunas predicciones para la jornada inicial del Mundial Estados Unidos 2026. Indicó la pitonisa que México podría tener una jornada excelente iniciando con una victoria ante Sudáfrica.

Mhoni Vidente resaltó que el jueves 11 de junio es la fecha del “número de Dios”, y México podría ganar la jornada con pizarra de 3-1 u otro marcador a favor. La tarotista no se atrevió a dar un claro ganador del Mundial.

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Más bien habló de lo que sería el desarrollo del Mundial el cual no estaría con tranquilidad. Señaló que podrían ocurrir disturbios sobre en Estados Unidos como en México. Comentó que junio es un mes propicio para la violencia.

Mhoni Vidente y la jornada inicial del Mundial

Comentó que selecciones como Inglaterra además de Francia podrían ser blanco de disturbios. Hasta ahora todo se ha llevado con mucha calma con las selecciones que han llegado a los tres países.

Dijo a los asistentes como a los organizadores que deben de tener una precaución extrema durante los días del Mundial de Fútbol. Resaltó sobre todo en Estados Unidos.

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