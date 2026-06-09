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En horas de la mañana de hoy murió un motorizado frente al Club Cubano en Naguanagua. el accidente fue atendido por autoridades viales de ese municipio. El fallecido fue llevado a la morgue del Hospital Central de Valencia.

Los paramédicos como funcionarios de tránsito terrestre estuvieron atendiendo la situación presentada. El joven derrapó en el lugar muriendo de manera inmediata. Se desconoce la identidad del fallecido.

Murió motorizado frente al Club Cubano

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado para manejar con prudencia y responsabilidad en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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