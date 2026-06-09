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Murió motorizado frente al Club Cubano

By Redacción Noticias24Carabobo
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Murió motorizado frente al Club Cubano
Foto: Referencial.

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En horas de la mañana de hoy murió un motorizado frente al Club Cubano en Naguanagua. el accidente fue atendido por autoridades viales de ese municipio. El fallecido fue llevado a la morgue del Hospital Central de Valencia.

Los paramédicos como funcionarios de tránsito terrestre estuvieron atendiendo la situación presentada. El joven derrapó en el lugar muriendo de manera inmediata. Se desconoce la identidad del fallecido.

Murió motorizado frente al Club Cubano

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