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Jornada perfecta para Acefuc en séptima semana de Copa Dúo Apertura 2026

By Danny Valdiviezo
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Danny Valdiviezo
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Van siete semanas de impecable desempeño para los equipos de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo en la Copa Dúo Apertura 2026. Los asistentes en el Complejo Futbolístico Acefuc Campus Bárbula vieron, el pasado jueves cuatro de junio, a sus héroes de la Sub-11.

Estos enfrentaron a los visitantes de AF en una agotadora batalla que llegó al tiempo extra. Greider Valera anotó tres veces y Wisan Jajwar lo acompañó con un gol más para el 4-0 El resto de la serie fue igual de positiva.

Copa Dúo Apertura 2026

Copa Dúo Apertura 2026

El sábado seis, la categoría Sub-13 visitó el Campo Acapulco del municipio Libertador, donde superó a Unión Defensor 2 a 0, gracias a los disparos de Mathias Herrera y Kevin Pinto. Continúo con el ritmo arrollador el escuadrón Sub-15 con pizarra 1 a 0, gracias al quema redes de Santiago Borges.

Para cerrar la serie con registro perfecto, los guerreros Sub-17 desembarcaron en el Campo Los Cerritos del municipio Los Guayos para la última victoria de la jornada ante Real Virtud. Beiker Rivero burló las defensas contrarias en dos ocasiones para el 2 a 0 a favor de Acefuc.

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SourcePrensa ACEFUC
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