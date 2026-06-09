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Los San Antonio Spurs consiguieron su primera victoria en las Finales de la NBA al vencer 115-111 a los New York Knicks en el Madison Square Garden.

Este resultado frena la racha invicta de 13 triunfos que traían los neoyorquinos en los playoffs y pone la serie definitiva con un emocionante margen de 2-1 a favor de Nueva York.

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Las finales de la NBA en New York

La batalla por el trofeo Larry O’Brien tomó un nuevo rumbo en el tercer compromiso, donde el francés Victor Wembanyama comandó el resurgir texano con 32 puntos para evitar que los Knicks se pusieran a un paso de la gloria.

El duelo mantuvo la paridad de los encuentros previos disputados en Texas, pero esta vez la respuesta en los segundos finales desde la línea de tiros libres le permitió a San Antonio descontar en la serie global.

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Así quedaría la serie final

Con este desenlace, las Finales se mantendrán en territorio neoyorquino para el Juego 4, pautado para este miércoles 10 de junio. Los Knicks saltarán al tabloncillo con la misión de recuperar una ventaja cómoda antes de regresar a San Antonio, mientras que los Spurs buscarán igualar las acciones a dos victorias por bando para asegurar el retorno de la serie a su casa.

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