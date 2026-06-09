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El panorama de la moda en Venezuela ha sido testigo de un hito inolvidable, la sofisticación y la innovación se dieron cita en el prestigioso, Filomena Restaurant de Caracas para celebrar el lanzamiento oficial de ELA, una nueva marca que promete revolucionar el mercado textil nacional.

El exclusivo evento, celebrado el 4 de junio del 2026, ha sido diseñado por todo lo alto, marcando el debut de la periodista María Gabriela Rico, en su faceta como empresaria, demostrando que el talento y la visión de la mujer actual tienen el poder de transformar las tendencias de la alta costura.

La conducción de la velada estuvo a cargo del reconocido periodista y presentador Luis Olavarrieta, quien con su característica elocuencia y carisma guió a los asistentes a través de una experiencia sensorial única. Durante su intervención, Olavarrieta destacó la profundidad conceptual de la firma:

“A través de ELA queremos comunicar algo muy sencillo: cuidar lo íntimo para empezar a explorar lo externo. Y esa es la esencia de ELA; inspirado en la seda, inspirado también en el lujo íntimo”, expresó.

La velada se convirtió en un manifiesto de elegancia, autenticidad y modernidad. Los selectos invitados, entre los que destacaron personalidades de los medios de comunicación, creadores de contenido y figuras del sector empresarial, dieron la bienvenida a una propuesta que fusiona el lujo clásico con la audacia contemporánea.

Innovación textil: El protagonismo de la seda en ELA

La verdadera esencia de ELA radica en su capacidad para innovar a través de texturas y materiales de la más alta calidad, teniendo a la seda como el hilo conductor de toda su colección.

Por su parte, María Gabriela Rico explicó durante el encuentro el esfuerzo detrás de este proyecto y la ambición que proyecta a futuro con su marca:

“Fueron meses de trabajo, de planificación, de estructura… y ya hoy, por fin, ver ‘El Amanecer’, porque así es el nombre de esta primera colección. Me tiene demasiado feliz, contenta, pero sobre todo motivada, porque no solamente van a ser pijamas de seda; queremos crear un ecosistema, un universo”, compartió con todos los presentes.

La fundadora aprovechó el encuentro para brindar con los presentes, augurando que los momentos cotidianos se transforman a través de sus prendas: “Salud, porque esos momentos íntimos tengan más calidad, tengan más esencia y, sobre todo, tengan la calidad única de ELA”.

Por su parte, María Gabriela, también expresó durante el encuentro que la elección de este material noble responde a la necesidad de ofrecer piezas versátiles, frescas y sofisticadas que se adapten a la perfección al ritmo de la mujer actual.

La delicadeza natural de la seda se reinventa en cortes vanguardistas, demostrando que el confort y el máximo lujo pueden coexistir perfectamente.

Una velada por todo lo alto en Filomena Restaurant

El ambiente cosmopolita y selecto de Filomena Restaurant, ubicado en el corazón de Caracas, fue el escenario perfecto para albergar un lanzamiento de esta magnitud.

Para no perderse ningún lanzamiento, conocer la disponibilidad de las piezas y formar parte de esta nueva experiencia del diseño nacional, se invita a los entusiastas de la moda a seguir todos sus pasos en sus redes sociales oficiales como @ela._ve.

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