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Cuerpos de bomberos y la policía local atendieron de urgencia un accidente entre bicicleta y moto. Este ocurrió en la avenida Nueva Valencia, en la primera etapa de la urbanización Ciudad Alianza.

El fuerte impacto vial dejó como saldo un ciudadano lesionado con traumatismo severo.

Accidente entre bicicleta y moto

La víctima quedó identificada como Alejandro Escalona, residente de la urbanización La Floresta. Quien debió ser trasladado de emergencia a un centro hospitalario debido a una lesión grave en la cabeza.

Los vecinos del sector alertaron a las autoridades competentes tras percatarse del siniestro, mientras que los médicos ya informaron a los familiares sobre su estado de salud actual.

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