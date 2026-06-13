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Una de las buenas y fáciles opciones que tienes en la cocina, son las torticas de atún, las cuales puedes preparar junto a los pequeños de la casa. La cocina debe tener siempre un concepto familiar más con estas recetas.

Torticas de atún, Ingredientes:

2 latas de atún en agua o aceite, escurridas

2 huevos

1/2 taza de pan molido

1/4 de taza de cebolla finamente picada

2 cucharadas de perejil picado

1 diente de ajo picado o rallado

1 cucharadita de mostaza, opcional

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Aceite para freír

Preparación:

Escurre muy bien el atún y colócalo en un bowl grande, desmenúzalo con un tenedor para que la mezcla quede uniforme. Agrega los huevos, la cebolla picada, el perejil, el ajo, la mostaza, sal y pimienta, y mezcla hasta integrar todos los ingredientes.

Añade el pan molido poco a poco y mezcla hasta obtener una masa húmeda pero moldeable; si queda muy aguada, agrega un poco más de pan molido. Forma tortitas medianas con las manos, presionándolas ligeramente para que queden compactas y no se rompan al cocinarlas.

Calienta suficiente aceite en un sartén a fuego medio y espera a que esté caliente, pero sin que llegue a humear. Coloca las tortitas en el sartén y fríelas de 3 a 4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes.

Retira las tortitas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Sirve calientes acompañadas de ensalada, arroz, limón, salsa o mayonesa con chipotle.

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