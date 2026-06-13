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El Inameh emitió el pronóstico del clima en Venezuela para este sábado 13 de junio, advirtiendo sobre lluvias de intensidad variable con descargas eléctricas intermitentes.

Las precipitaciones se intensificarán durante la tarde y la noche debido al paso de la Onda Tropical Número 13 y una vaguada.

Pronóstico del clima Sábado en Venezuela

Durante la mañana habrá cielos estables, aunque se esperan chubascos aislados en Bolívar, Amazonas, Zulia, Táchira y la Guayana Esequiba.

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Después del mediodía, las tormentas afectarán con fuerza a esas mismas regiones, además de Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Apure, Barinas y Portuguesa. El resto del país permanecerá parcialmente nublado y se reportará presencia de polvo del Sahara.

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