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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció mediante un comunicado oficial que el Comando Sur ejecutó una operación militar de carácter letal que resultó en la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero».

Guerrero era el presunto máximo líder de la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.

Trump muerte de “Niño Guerrero”

Según las declaraciones del mandatario estadounidense, la acción consistió en un «ataque cinético rápido» planificado de manera directa por las fuerzas militares de su país.

Trump detalló que el procedimiento contó con una coordinación estrecha e institucional con las autoridades de Venezuela. Asegurando que el despliegue conjunto busca erradicar los espacios de refugio y operaciones operativas que este grupo delictivo mantenía en la región.

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Operación conjunta en el estado Bolívar

El Gobierno nacional confirmó a través de un comunicado emitido en Caracas que el procedimiento correspondió a una operación combinada entre organismos de seguridad de ambos países ejecutada en el sureste del estado Bolívar.

Durante el despliegue se registraron enfrentamientos con integrantes de las estructuras criminales que operaban en la zona minera. Lugar donde resultó neutralizado el cabecilla de la organización de forma definitiva.

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Las agencias de seguridad internacionales mantenían al «Niño Guerrero» como uno de los objetivos prioritarios de captura en el continente.

Guerrero era vinculado con delitos de extorsión, narcotráfico y homicidios en múltiples países de América Latina y el territorio estadounidense.

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