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Venezuela conquistó la medalla de oro e impuso un nuevo récord mundial en apnea. El encargado fue el atleta criollo Cristopher Chacón.

El hito se logró durante la jornada inaugural del Campeonato Mundial de Apnea en Piscina, celebrado en Novi Sad, Serbia. El joven lideró la categoría junior de 15 a 17 años en la prueba de 2×50 metros velocidad.

Venezuela con récord mundial de Apnea

Chacón detuvo el cronómetro en 36.35 segundos, superando a los italianos Mattia Guerrazzi y Lorenzo Palmas, quienes se quedaron con la plata y el bronce respectivamente.

Por su parte, la delegación nacional sumó dos medallas de plata adicionales y marcas panamericanas gracias a las actuaciones de Samanta Díaz en la rama femenina absoluta (38.35 segundos) y Ashley Colmenares en la categoría junior femenina (42.012 segundos).

El equipo continuará su participación este sábado en la competencia de relevos 4×50 de velocidad.

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