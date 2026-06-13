NataciónPortada

Venezuela con récord mundial en el Campeonato de Apnea

By Lubin Molero
0
65
Venezuela con récord mundial de Apnea
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Venezuela conquistó la medalla de oro e impuso un nuevo récord mundial en apnea. El encargado fue el atleta criollo Cristopher Chacón.

El hito se logró durante la jornada inaugural del Campeonato Mundial de Apnea en Piscina, celebrado en Novi Sad, Serbia. El joven lideró la categoría junior de 15 a 17 años en la prueba de 2×50 metros velocidad.

Venezuela con récord mundial de Apnea

Chacón detuvo el cronómetro en 36.35 segundos, superando a los italianos Mattia Guerrazzi y Lorenzo Palmas, quienes se quedaron con la plata y el bronce respectivamente.

Venezuela con récord mundial de Apnea (1)
Foto: Cristopher Chacón y Ashley Colmenares

Por su parte, la delegación nacional sumó dos medallas de plata adicionales y marcas panamericanas gracias a las actuaciones de Samanta Díaz en la rama femenina absoluta (38.35 segundos) y Ashley Colmenares en la categoría junior femenina (42.012 segundos).

El equipo continuará su participación este sábado en la competencia de relevos 4×50 de velocidad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Así termino Canadá ante Bosnia en su estreno mundialista

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaMinisterio Popular para el Deporte
Artículo anterior
Venezuela y EE.UU. evalúan avances de la agenda energética bilateral
Artículo siguiente
EE.UU. y Venezuela confirman baja de alias “Niño Guerrero” (+VIDEO)
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes