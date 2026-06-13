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La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este viernes una reunión con una delegación oficial de los Estados Unidos para evaluar el balance de la agenda energética bilateral.

El encuentro forma parte del proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas formalizado entre ambas naciones el pasado 5 de marzo.

Venezuela y Estados Unidos reunión

La mesa de trabajo contó con la asistencia de Toby Deen, asesor principal del Consejo de Dominio Energético de EE.UU.; Andrew Rapp, subsecretario interino del Departamento de Energía; y el encargado de negocios, John Barrett.

Por la representación venezolana participaron el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón.

Las autoridades revisaron los mecanismos de cooperación para el mercado de hidrocarburos bajo los principios de reconocimiento mutuo entre estados soberanos.

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