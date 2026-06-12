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Un accidente conmocionó a los habitantes del caserío Poblado 3, en el municipio Santa Rosalía del estado Portuguesa, luego de que un niño de un año murió ahogado en aguas servidas.

El suceso ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Los Terrenos de la parroquia Nueva Florida. De acuerdo con el reporte de los familiares, la madre del pequeño se percató de su ausencia mientras realizaba labores del hogar.

Tras iniciar una búsqueda por los alrededores de la residencia, localizó al menor sumergido en el canal de desagüe situado en la parte posterior del inmueble.

Niño murió ahogado en Portuguesa

A pesar de que los parientes lo trasladaron de urgencia al centro asistencial más cercano, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Comisiones del Cicpc acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

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