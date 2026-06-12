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La selección de Canadá empató 1-1 vs Bosnia y Herzegovina en el partido de apertura del Grupo B, de este Mundial 2026.

A pesar de mostrar un juego voluntarioso y dominar las acciones en el Estadio Toronto, el conjunto coanfitrión no pudo pasar de la igualdad en el debut de Canadá.

Canadá vs Bosnia en el Mundial

El combinado europeo se puso en ventaja al minuto 21 de la primera mitad con un gol de cabeza de Jovo Lukic tras un tiro de esquina.

La escuadra canadiense presionó en ataque hasta que en el minuto 33 del segundo tiempo, el delantero Cyle Larin sacó un remate potente dentro del área para sellar el empate definitivo.

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En la segunda jornada del grupo, programada para el jueves 18 de junio, Canadá se medirá a Catar y Bosnia lo hará frente a Suiza.

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