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Mitos y realidades sobre los perros Pitbull: ¿son peligrosos por naturaleza?

By Lubin Molero
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Los perros Pitbull son agresivos
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Los perros de raza Pitbull representan uno de los grupos caninos que más polémica y estigmas generan en la sociedad actual sobre si son agresivos.

Aunque cargan con un pasado histórico vinculado a peleas y espectáculos de fuerza, los especialistas aclaran que su genética no determina un comportamiento violento.

Los perros Pitbull son agresivos

Bajo el término generalizado de «Pitbull» se agrupan en realidad diversas razas con rasgos físicos similares pero distintas entre sí. El American Pitbull Terrier, el American Staffordshire Terrier. Así como el Stafford Bull Terrier y la variante conocida como Chamuco mexicano.

Los perros Pitbull son agresivos
Foto: Chamuco Mexicano

El temperamento final de estos ejemplares depende directamente de los métodos de crianza, educación y estimulación social que reciban por parte de sus propietarios desde las etapas tempranas de su desarrollo.

Históricamente, estos animales destacaron por su tolerancia física y su carácter dócil con los seres humanos, llegando a ser catalogados en ciertas épocas como protectores del entorno familiar.

Los perros Pitbull son agresivos (2)
Foto: Bull Dog Inglés Antiguo Criado para Peleas

Los expertos coinciden en que la agresividad no constituye un rasgo innato de la raza, sino el resultado directo de la falta de socialización con otras mascotas. El aislamiento o el adiestramiento inadecuado, factores que pueden corregirse con una tenencia responsable.

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