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Los New York Knicks firmaron una hazaña legendaria en las finales de la NBA al remontar una desventaja de 29 puntos para vencer 107-106 a los San Antonio Spurs.

Con un palmeo agónico de OG Anunoby sobre la bocina, el conjunto neoyorquino colocó la serie 3-2 y quedó a una sola victoria de alzar el campeonato tras 53 años de sequía.

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Los Knicks remontan en la final de la NBA

El Madison Square Garden fue testigo de un partido que parecía sentenciado cuando los Spurs dominaban cómodamente 52-81. Sin embargo, los de la Gran Manzana reaccionaron con un arrollador parcial de 58-30 en la segunda mitad.

La remontada se consolidó en la última posesión del encuentro: tras un triple fallado por Jalen Brunson, Anunoby apareció en las alturas para empujar el balón hacia la red en el último segundo, desatando la euforia colectiva.

La histórica noche tuvo como principales figuras a Brunson, quien cargó con la ofensiva al registrar 36 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, y al propio Anunoby, el héroe de la velada, quien además de la canasta ganadora aportó 33 unidades.

Con este resultado, los Knicks disponen ahora de tres oportunidades para conquistar el trofeo Larry O’Brien, teniendo su primer «match point» este sábado en San AntonioKni

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