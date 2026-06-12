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Un fanático de nacionalidad alemana, de aproximadamente 40 años, fallece a causa de un presunto paro cardíaco en las inmediaciones del Estadio Azteca.

El trágico suceso ocurrió en Ciudad de México, minutos antes del inicio de la ceremonia de inauguración del Mundial y del posterior partido entre México y Sudáfrica.

Fallece fanático en la inauguración del Mundial

El incidente se registró en el sector de la Puerta 1 del recinto deportivo, donde se concentraban miles de aficionados para ingresar al evento.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hombre colapsó repentinamente sobre el asfalto. Personal de los organismos de emergencias se desplazó de inmediato al lugar para brindarle los primeros auxilios y aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos por estabilizarlo, el fanático europeo falleció en el sitio durante la inauguración del Mundial.

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