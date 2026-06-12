InternacionalLo más vistoPortada

Fallece un fanático que intentaba ingresar a la inauguración del Mundial

By Lubin Molero
0
100
Fallece fanático en la inauguración del Mundial (1)
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Un fanático de nacionalidad alemana, de aproximadamente 40 años, fallece a causa de un presunto paro cardíaco en las inmediaciones del Estadio Azteca.

El trágico suceso ocurrió en Ciudad de México, minutos antes del inicio de la ceremonia de inauguración del Mundial y del posterior partido entre México y Sudáfrica.

Fallece fanático en la inauguración del Mundial

El incidente se registró en el sector de la Puerta 1 del recinto deportivo, donde se concentraban miles de aficionados para ingresar al evento.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hombre colapsó repentinamente sobre el asfalto. Personal de los organismos de emergencias se desplazó de inmediato al lugar para brindarle los primeros auxilios y aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos por estabilizarlo, el fanático europeo falleció en el sitio durante la inauguración del Mundial.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezuela firma acuerdo con Shell para reactivar el Campo Loran

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaCaraota Digital
Artículo anterior
Los Knicks logran la mayor remontada de la historia en las finales de la NBA (+VIDEO)
Artículo siguiente
Comité de Postulaciones amplía plazo para aspirantes al Poder Judicial
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes