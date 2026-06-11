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La selección de México firmó un estreno exitoso en la Copa del Mundo con resultados 2-0 vs Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Azteca.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el conjunto dirigido por Javier «Vasco» Aguirre, cumplió ante su afición en un compromiso de alta intensidad que terminó con tres expulsados.

Resultados México vs Sudáfrica

El marcador se abrió temprano, al minuto 8, cuando Julián Quiñones aprovechó un parpadeo en la salida africana para definir con clase dentro del área.

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A pesar del dominio inicial, el ritmo cayó y la grada empezó a impacientarse, pero la tranquilidad retornó en el complemento. Al minuto 50, Sudáfrica se quedó con diez hombres tras la expulsión de Sithole, ventaja que el «Tri» capitalizó al 67’ con un certero remate del «Lobo de Tepeji», Raúl Jiménez, a pase del «Piojo» Alvarado.

Tarjetas Rojas Protagonistas

El tramo final del encuentro se tornó accidentado y lleno de roces. El combinado sudafricano sufrió una segunda expulsión al 83’ cuando Zwane vio la tarjeta roja por agredir al «Piojo» Alvarado.

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Sin embargo, cuando el partido expiraba en el tiempo de descuento (90+7′), el defensor mexicano César Montes también fue expulsado con roja directa tras cortar un avance peligroso. Dejando un sabor agridulce en la zaga azteca de cara al próximo choque frente a Corea.

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