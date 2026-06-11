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La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó la firma de un acuerdo estratégico con la empresa transnacional Shell para iniciar la Fase I de desarrollo y explotación del Campo Loran.

El proyecto energético busca reactivar esta área gasífera tras permanecer más de dos décadas sin actividad comercial.

Venezuela y Shell Campo Loran

La firma de la licencia formaliza las condiciones operativas para aprovechar los recursos. Permitiendo al país avanzar en sus planes de desarrollo energético y perfilarse en el mercado como exportador de gas.

Rodríguez calificó el hecho como un paso histórico y enfatizó que la suscripción de esta licencia garantiza un esquema adecuado para la exportación de hidrocarburos, generando beneficios económicos significativos para la nación en el mediano plazo.

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