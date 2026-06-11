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¡Llegó el día!, Mundial de Fútbol 2026 sube el telón hoy, ¿dónde verlo? (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Mundial de Fútbol 2026
Foto: Redes.

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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La gran fiesta del deporte rey empieza hoy a las tres de la tarde hora de Venezuela y desde la una con la gran y regia inauguración del Mundial de Fútbol 2026. México y Sudáfrica será el primer encuentro.

Se espera por el gran evento de inauguración con Shakira, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, y el venezolano Danny Ocean. Luego de eso el esperado debut de las selecciones de México como de Sudáfrica.

El Grupo A sube el telón de esta gran fiesta deportiva, donde sin duda los ojos de los amantes del deporte esperan con ansias. Recordemos que en esta cita mundialista no hay hasta ahora un claro favorito.

Argentina viene a buscar quedar en alto nuevamente, pero también hay que ver lo que traerán las demás selecciones. Entre ellas Brasil, Francia, Alemania, Portugal, Holanda, Uruguay, entre otros.

Mundial de Fútbol 2026, ¿dónde verlo?

Televen, transmitirá solamente 40 partidos. Señal abierta en Venezuela

DSports, transmitirá 104 juegos. Para usuarios de Inter, Simple TV y Netuno

Emisoras de radio: FM Center en Venezuela transmitirá los encuentros en vivo y directo.

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Así están los alrededores del estadio Azteca en México para el Mundial (VIDEOS)

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