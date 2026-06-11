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Con una gran cantidad de personas están los alrededores del estadio Azteca en México, las puertas del legendario recinto se abrieron a las cinco de la madrugada. Y el mismo ya comienza a llenarse.

Las largas filas de personas están desde metros de distancia, muchos de los asistentes se fueron a pie. Dejando el vehículo en zonas cercanas, hay miles de policías resguardando el lugar.

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Alrededores del estadio Azteca en México

Como es conocido, en este estadio se va a dar la inauguración, como el primer partido entre México como local ante Sudáfrica. El ambiente deportivo ha tomado las cercanías del estadio Azteca.

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En el lugar reina el orden, hay fanáticos con la bandera mexicana, muy pocos fanáticos de Sudáfrica. A la una de la tarde hora de Venezuela será la inauguración del gran evento deportivo.

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