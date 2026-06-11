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Keiko Fujimori ganó con una mínima diferencia en las elecciones de Perú ante el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez. Fujimori ganó con un 50,002% mientras que Sánchez logró un 49,99%.

La representante de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori logró el primer lugar en unas reñidas elecciones en Perú. Hasta ahora se espera por la proclamación por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Final de fotografía en las elecciones de Perú

Fujimori desde hace tiempo estaba participando en procesos electorales en su país. Tendría que esperar ahora como se comportaría el Congreso en su contra. Perú ha tenido varios mandatarios en pocos años.

Hasta ahora se espera por su plan de gobierno en Perú, Keiko ha sido una de las personas más influyentes que hay en la política.

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