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Por todo lo alto, la alegría de la leona blanca Camatagua se sintió en toda la ciudad jardín, ya que nacieron dos leones blancos en el Zoológico de Las Delicias. La leona y sus cachorros están además en perfecto estado de salud.

A través de las redes sociales del emblemático espacio se conoció sobre el nacimiento. «Anunciamos el nacimiento de dos nuevas crías de León blanco de Timbavati hij@s de nuestra leona Camatagua ¡Les seguiremos informando su progreso!»

Esta es la segunda camada de la querida leona del zoológico, en noviembre tuvo sus primeros hijitos. Estos acapararon toda la atención del recinto ubicado en la zona norte de la capital aragüeña.

Los veterinarios especialistas y conocedores de la especie y que han estado cuidando a Camatagua estarán a cargo de los pequeños. Hasta ahora los cachorros no tienen nombre y se espera por su desarrollo en estos días.

Leones blancos en el Zoológico de Las Delicias

Recuerda que puedes conocer a estos leones blancos en dicho zoológico. Para ello puedes visitar el lugar de martes a domingo. El precio de las entradas es el siguiente:

Niños (3 a 11 años): 3$

​General (12 a 64 años): 5$

​Ruta Nocturna: 7$

​Estacionamiento: 1$

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