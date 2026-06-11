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El poeta Tarek William Saab junto destacadas figuras del cine venezolano rindió homenaje a Román Chalbaud como máximo representante del cine venezolano, en conversatorio realizado por la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

En el foro realizado en la Cinemateca Nacional, Saab destacó «que el cine venezolano es patrimonio fundamental de la cultura nacional y destacó la trascendencia de la cinematografía de Chalbaud como pilar de la identidad nacional y herramienta de resistencia cultural, subrayando que su legado sigue vivo en las nuevas generaciones de creadores».

En el emotivo acto participaron Román Chamorro (presidente del Cnac ) Daniel Yegres, (cineasta ) Pily Galán, ( productora ) con la presentación de Rosa Raydán, presidenta de la Cinemateca Nacional.

Tarek William Saab expresó que el cine venezolano es patrimonio de nuestra cultura nacional

Chamorro agradeció al jefe de GMVV Tarek William Saab haber colocado en agenda la trascendencia de la obra de Román Chalbaud como baluarte del cine nacional e invitó a realizar otras actividades centradas en el cine nacional.

Por su parte, Daniel Yegres afirmó que «Román Chalbaud es el más venezolano de todos los cineastas» , destacando su capacidad para retratar «la Venezuela pobre, la Venezuela de pie, la Venezuela trabajadora… ese universo que Román conoció y llevó a la pantalla».

La jornada estuvo marcada por anécdotas personales que revelaron la calidad humana del director: Rosa Raydán recordó la profunda huella que Chalbaud dejó en el pueblo venezolano. Según sus palabras, «hablar de cine venezolano es hablar de Román Chalbaud… a quien Román tocaba le cambiaba la vida porque era una persona demasiado bella».

Más del homenaje

En el acto se presentó un aplaudido video homenaje en el cual actores y compañeros de trabajo narraron sus experiencias y aprendizajes al lado del maestro, quien trabajó hasta sus últimos días de vida en el arte que lo consagró.

Saab anunció la continuación de las actividades de la Gran Misión Viva Venezuela en honor a San Juan como símbolo religioso tradicional de nuestro país.

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