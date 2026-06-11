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El Año Escolar 2026 2027 podría empezar el 15 o 16 de septiembre de 2026, esta sería una fecha probable para el inicio de dicho ciclo. Recordemos que está próximo a culminar el mismo en las próximas semanas.

Como es conocido el mes de agosto es el mes de las vacaciones, y luego a mediados del mes de septiembre comenzará el año escolar. Hasta ahora se espera por la fecha verificada por parte del Ministerio de Educación que dirige Héctor Rodríguez.

Luego el ciclo escolar se divide en momentos pedagógicos. Por ejemplo, el segundo momento suele iniciar en enero tras el receso navideño, y el calendario oficial concluye sus actividades evaluativas a mediados de julio.

Año Escolar 2026 2027 con fecha probable de inicio

Muchos padres y representantes aprovechan este tiempo para ir comprando lo que son los útiles escolares. Desde ya hay tiendas como librerías que tienen cuadernos, lápices como uniformes y zapatos.

De esta manera, están preparados para la primera semana, que es cuando se solicitan los útiles escolares, entre otros.

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