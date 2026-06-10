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El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava habló hoy sobre el nuevo espacio ciudadano en la avenida Bolívar Norte. En un video que subió a sus redes sociales hace minutos habló sobre este tema.

A las seis de la tarde estará mostrando todo lo que será el espacio en la referida arteria vial en Valencia. Es por ello que anunció que se dio un gran cambio en esa zona de la avenida para el bien de los ciudadanos.

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Espacio en la Avenida Bolívar Norte

La misma ahora muestra otra cara, más amplia, más humana y para todos los habitantes de la ciudad. Algo que se esperaba en Valencia desde hace unos años, desde hoy a las seis de la tarde se hará realidad.

“Nos vemos esta tarde a partir de las 6 pm en la inauguración del nuevo espacio ciudadano de La Avenida Bolívar Norte. No se lo pierdan. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo”; dijo el gobernador Lacava.

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