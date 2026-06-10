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Ronald Acuña Jr salió del juego con dolencias y va al médico (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Ronald Acuña Jr salió del juego con dolencias

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Danny Valdiviezo
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En la derrota de los Bravos de Atlanta ante Medias Blancas de Chicago 6×5, el venezolano Ronald Acuña Jr salió del juego con dolencias y hoy se le realizará una resonancia magnética. El criollo cuando iba rumbo a la primera sintió la molestia.

Enseguida se tomó la pierna y salió del juego al presentársele un dolor en la corva izquierda ayer martes 9 de junio de 2026. El mánager de Atlanta, Walt Weiss se mostró optimista a pesar de la lesión e indicó que espera que la misma no sea grave.

Ronald Acuña Jr salió del juego con dolencias y va al médico

Indicó que espera que sea algo rápido y no como la lesión que lo tuvo 16 alejado de los campos de juego. Hasta ahora hay mucha expectativa en torno a lo que pueda ocurrir con el patrullero venezolano.

Acuña de 28 años es uno de los peloteros valiosos de los Bravos de Atlanta, cuando iba rumbo a la primer almohadilla luego de batear sintió el dolor. El coach de primera base lo asistió hasta llegar al dugout.

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