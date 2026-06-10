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Los datos en Patria en junio que debes actualizar son pocos, esta es una nueva herramienta para tener mayor seguridad en cuanto al sistema. Muy pendiente ya que cada seis meses se va a consultar el número de teléfono como el correo electrónico.

Es por ello que estos dos datos debes mantenerlos actualizados en dicha plataforma. De esta manera seguirás informado de operaciones en Patria. Como también para recuperar la cuenta que tenemos.

Al momento de hacer la consulta, el mismo sistema va a mostrar la información actual como se podrá confirmar si todo sigue igual o hay que hacer algún cambio. Recuerda que debes entrar al menos dos veces al mes al portal de Patria.

Si los datos de contacto se están mostrando en pantalla los mismos son correctos. Si el usuario ha cambiado el número de teléfono como el correo, el sistema va a permitir que los mismos sean cambiados al momento.

En cuanto al correo electrónico si este no está verificado previamente la persona debe indicarlo al sistema. Este enviará de forma automática un código para de esa manera poder validarlo.

Datos en Patria en junio 2026

El proceso en pantalla es muy sencillo y directo. Se deben seguir estos pasos para completar la revisión:

La Verificación de Datos de Contacto: se revisa la información en pantalla.

Luego la Verificación del número de teléfono: se confirma que el celular sea el correcto.

Verificación del correo electrónico: se valida la dirección de correo.

Una vez completados estos pasos, se debe presionar el botón «Listo» para continuar usando la plataforma con normalidad.

A veces los mensajes pueden tardar un poco. Si el código para validar el correo electrónico no llega en un tiempo prudente, el sistema permite utilizar la opción de «verificación inversa» para completar el trámite sin problemas.

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