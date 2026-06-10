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En la región central del país está predominando a esta hora cielos despejados. Mientras que informó el meteorólogo Luis Vargas, que el polvo del Sahara limita la formación de nubosidad en buena parte del país.

Se espera por la llegada de dos ondas tropicales al país, esto por la zona este de Venezuela. Dichas ondas interactúan con la Zona de Convergencia Intertropical. Esto favorece la formación de nubes productoras de lluvias.

Esto en el oriente del país, en los estados Monagas, Sucre, Anzoátegui, Delta Amacuro y zonas cercanas.

Polvo del Sahara hoy la onda tropical 11 en Venezuela

Manto nuboso residual de la actividad convectiva de la madrugada en el suroeste de Zulia. Nubosidad media y alta en sectores de Centro Occidente, Trujillo, Mérida, norte de Táchira, este de Apure.

Como también al este de Bolívar, norte de Carabobo, Miranda y Nueva Esparta. En el resto del territorio nacional predomina cielo despejado a parcialmente nublado; hoy miércoles 10 de junio de 2026.

Informó Vargas que asimismo, se prevén lloviznas o chubascos en el sur de Zulia, norte de Táchira y algunos sectores de Mérida. Los eventos lluviosos que se pudieran generar en el resto de los estados, serán de ocasionales y dispersos.

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