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La actualización de la plataforma de Movistar inicia hoy a las 11:00 de la mañana hasta las seis de la mañana de este 11 de junio. Así lo a dio a conocer la empresa de telecomunicaciones mediante un comunicado.

Se pudo conocer que estas labores de actualización tecnológica podría afectar varios servicios. Los trabajos técnicos comenzarán desde hoy; dijo la empresa del 0414 y 0424 en todo el territorio venezolano.

Actualización de la plataforma de Movistar

Indicó Movistar que los clientes podrían experimentar un impacto en su servicio de datos en el país. Es por ello que buscaron un horario específico para que el mismo no tenga un impacto en el servicio.

Resaltó que dichos trabajos se hacen con el fin de ir mejorando el servicio progresivamente a nivel nacional. Como ofrece disculpas a sus usuarios por los inconvenientes que estas labores de mantenimiento puedan ocasionar.

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