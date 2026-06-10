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Clientes de Banesco y lo que se sabe de la plataforma

By Redacción Carabobo
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Clientes de Banesco

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Los clientes de Banesco en la mañana de hoy miércoles 10 de junio de 2026 han reportado fallas en el servicio de esta agencia. Indicaron los usuarios que han tenido problemas para efectuar operaciones.

Servicios como pago móvil se han visto afectados en horas de la mañana. El dinero queda retenido a la hora de realizar el mismo. Hasta ahora en las redes sociales de Banesco no se ha dado una respuesta del tema.

Clientes de Banesco

En cuanto al dinero debitado, Banesco ha explicado que el mismo es repuesto un día hábil después. «Si el monto es debitado de tu cuenta, debes esperar un plazo máximo de un día hábil para que la transacción sea reintegrada automáticamente a tu cuenta», indicó.

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