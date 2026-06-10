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Los trabajos en la tubería matriz de agua en Carabobo siguen activos en las últimas horas. Debido a la ruptura en dicha tubería se tuvo que hacer una parada en el servicio del vital líquido.

Esto en el municipio Carlos Arvelo, donde se realizan trabajos de envergadura para optimizar el servicio hídrico en la entidad. Cabe destacar que también se está contando con el apoyo del Sistema Integrado de emergencia.

Agua en Carabobo, así van los trabajos en la tubería matriz

La jornada contempla el resguardo del personal especializado de C.A. Hidroven Carabobo, Hidrocentro y el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas). Un aproximado de 70 trabajadores se encuentran desplegados en el tramo cuatro (IV).

Esto en la Autopista Güigüe-Valencia, donde se ejecutan las labores de empalme de la tubería matriz de 54 pulgadas de agua potable. Esta obra que mejorará significativamente el suministro del vital líquido para las comunidades.

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