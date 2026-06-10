Compartir

Hay que circular atento en el cruce de la avenida Michelena con Pancho Pepe Croquer, frente al estadio José Bernardo Pérez. En el mismo en los últimos siete años se han visto accidentes de gran magnitud.

Volcamientos de vehículos, personas lesionadas, choques, entre otros. Esto por la imprudencia de algunos conductores que no reducen la velocidad. En el mismo hay semáforos que hay que respetar.

Hay que estar pendiente del cambio del semáforo y avanzar, en lo que va de año se han presentado varios hechos viales en dicho punto. En pleno cruce de las personas que vienen desde la avenida Pancho Pepe Croquera y buscan empalmar sentido este de la avenida Michelena.

Recientemente una dama tuvo una colisión con un motorizado en dicho punto en horas de la tarde. el motorizado resultó con diversas lesiones y tuvo que ser llevado de emergencia al Hospital Central de Valencia.

Cruce de la avenida Michelena en el estadio

Los expertos al volante recomiendan mucha prudencia, ya que por esta avenida circula todo tipo de vehículos. Desde bicicletas hasta gandolas, es por ello que hay que estar atento a los cambios del semáforo.

No circular a alta velocidad por el mismo, siempre ir a una velocidad prudente en la avenida y en los cruces de esta avenida. De igual modo, estar atento a los demás vehículos que circulan por el lugar.

Comentaron que cuando es temporada de beisbol hay que estar más atentos en este cruce de la avenida Michelena. Ya que por los vendedores, personas que van al estadio se pone con mayor peligro en la avenida.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a manejar con responsabilidad en esta arteria vial de Valencia. Cumpliendo con las medidas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas