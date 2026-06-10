Compartir

Una nueva foto de James Rodríguez con la camiseta de la selección de Colombia lo deja nuevamente envuelto en la polémica. El capitán del combinado hizo el gesto de firme con la mano derecha en el rostro.

Lo que muchos lo interpretaron como un mensaje político a uno de los dos candidatos que van a la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Los usuarios interpretaron dicho mensaje a uno de los aspirantes.

Foto de James Rodríguez

“La publicación, ampliamente compartida en distintas plataformas digitales, generó especulaciones sobre una posible postura electoral del capitán de la Selección. Sin embargo, en la fotografía no aparece ninguna declaración pública del futbolista ni existe una manifestación explícita de respaldo a un candidato o movimiento político”, dijo el medio Política Heroica.

James quien estaba celebrando el haber terminado el entrenamiento con sus compañeros no ha dado palabras al respecto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas