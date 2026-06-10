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El Ministerio de Transporte que dirige Jacqueline Farías informó que Conferry inicia los traslados desde Puerto La Cruz a la Isla de Margarita. Las pruebas de navegación fueron cumplidas por el ferry Paraguaná I.

Se pudo conocer que dichas pruebas marítimas destacó que la unidad de transporte se encuentra en excelentes condiciones para iniciar los traslados. La fecha de venta de boletos iniciará mañana 11 de junio.

Los pasajes para pasajeros en la ruta de Conferry hacia Margarita varían con precios probables entre $30 y $80 por trayecto. Mientras que el traslado de vehículos oscila entre $80 y $180. Dependiendo del tipo de auto y el volumen de carga.

Conferry inicia traslados a Margarita (fecha y precios)

Inicio de operaciones: La ruta Puerto La Cruz – Margarita reanuda sus viajes a partir del 26 de junio, con la venta de boletos disponible desde el 11 de junio. Muy atentos a los viajeros para que puedan comprar con tiempo los boletos.

Embarcación: Los viajes se realizarán a través del ferry Paraguaná I tras finalizar sus trabajos de mantenimiento.

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