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Hombre estaba solicitado por homicidio y fue capturado

By Redacción Carabobo
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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer sobre un sujeto que estaba solicitado por homicidio y fue capturado. Quedando - solicitados por el Cicpc

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El comisario general del CICPC, Douglas Rico dio a conocer sobre un sujeto que estaba solicitado por homicidio y fue capturado. Quedando ahora en manos del Ministerio Público para su proceso judicial.

Funcionarios de la Delegación Municipal Guarenas, tras un dispositivo de seguridad realizado en la urbanización Buena Vista, parroquia Guatire, municipio Zamora; estado Miranda, permitió la detención de un hombre solicitado.

Hombre estaba solicitado por homicidio y fue capturado

Como José Gregorio Díaz Duarte (37), fue identificado el detenido. Quien al ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que se encuentra solicitado por un Tribunal.

El Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento. Por cooperador inmediato en el delito de homicidios intencional calificado por motivo fútil. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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