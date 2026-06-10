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El precio del dólar BCV hoy 10 de junio de 2026 nos indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 570 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela el costo de hoy será de un total de 572,67 bolívares y el euro en 662,24 bolívares.

Para este jueves 11 de junio, el valor del dólar será de 577,54 bolívares y el euro en 667,37 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se estabiliza y logra recuperar terreno, teniendo hoy un valor de 4.568,88 dólares la onza. Mientras que el gramo se encuentra en un valor de 177,82 dólares en el mundo.

Se estabiliza y comienza a descender el precio del petróleo para hoy, teniendo un precio de 97,31 dólares. El crudo se ha mantenido estable en los últimos días, pero cercano a los 100 dólares, hasta ahora.

También el precio del bitcoin se ha ido a la baja en las últimas semanas, y hoy bajó a los 70 mil dólares. Teniendo un valor de 61.392,51 dólares, este llegó a estar sobre los 83 mil dólares en el mundo en las últimas semanas.

Dólar BCV hoy 10 de junio de 2026, Ita Airways entró de lleno al mercado nacional

Ita Airways prevé cerrar el año 2026 con un equilibrio operativo, a pesar de la guerra en el Golfo Pérsico y la subida del precio del combustible para aviones, mientras se prepara para iniciar las conexiones entre Roma y Caracas en el segundo semestre de este año.

Con este paso, la aerolínea bandera italiana retomará una de las rutas más rentables de Alitalia antes de su cierre forzoso. Joerg Eberhart, director ejecutivo de la aerolínea italiana, confirmó esta información durante el congreso general de la IATA en Río de Janeiro.

Para proteger las cuentas de Ita, además de la compra anticipada del 80 % del combustible de aviación necesario para este año, también se ha aplicado un aumento de las tarifas en un promedio de entre 5% 10%, explica el directivo.

Este ajuste tarifario «debería bastar para compensar el efecto del costo del combustible para aviones. Por eso sigo siendo muy optimista sobre la probabilidad de alcanzar el presupuesto, a pesar de esta situación», con el objetivo de «acercarnos al equilibrio operativo».

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