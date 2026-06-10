Compartir

El ministro Diosdado Cabello habló sobre la energía eléctrica en Venezuela. Comentó que se tiene ya los planes para agregar un total de 600 megavatios adicionales a lo que es el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Habló que dichos planes de integración de estos megavatios ya están en marcha y se irán agregando pronto, para tener un mejor servicio eléctrico en el país. Comentó que ya en estados como Carabobo y Falcón se hizo un incremento con 150 megavatios.

La energía eléctrica en Venezuela

Resaltó que debido a la reactivación de sectores productivos ha crecido la demanda de electricidad en el país. Es por ello que se han sobrepasado los límites de consumo nunca antes vistos.

«Actualmente, se han sobrepasado límites de consumo nunca antes registrados en la historia de la nación; se están moviendo cosas a nivel industrial y comercial que antes no se movían y que consumen mucha energía eléctrica», argumentó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas