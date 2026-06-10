ActualidadNacionalLo más vistoPortada

Esto comentó el ministro Diosdado Cabello de la energía eléctrica en Venezuela

By Danny Valdiviezo
0
119
La energía eléctrica en Venezuela

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El ministro Diosdado Cabello habló sobre la energía eléctrica en Venezuela. Comentó que se tiene ya los planes para agregar un total de 600 megavatios adicionales a lo que es el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Habló que dichos planes de integración de estos megavatios ya están en marcha y se irán agregando pronto, para tener un mejor servicio eléctrico en el país. Comentó que ya en estados como Carabobo y Falcón se hizo un incremento con 150 megavatios.

La energía eléctrica en Venezuela

Resaltó que debido a la reactivación de sectores productivos ha crecido la demanda de electricidad en el país. Es por ello que se han sobrepasado los límites de consumo nunca antes vistos.

«Actualmente, se han sobrepasado límites de consumo nunca antes registrados en la historia de la nación; se están moviendo cosas a nivel industrial y comercial que antes no se movían y que consumen mucha energía eléctrica», argumentó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Atentos!, Estos son los datos en Patria en junio que debes actualizar

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
Artículo anterior
Precio del dólar BCV hoy 10 de junio de 2026 y la tasa para mañana
Artículo siguiente
Esto dijo el Gobernador Lacava y el ministro Ñáñez del programa ReciclaVe
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes