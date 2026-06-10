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El Gobernador Lacava junto a Ministro Ñáñez digitalizan el reciclaje en Carabobo con el lanzamiento del programa «ReciclaVE». Rafael Lacava en compañía del ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñañez, encabezaron este martes el lanzamiento oficial del programa en Naguanagua.

El mandatario destacó el carácter innovador de este proyecto a través de la Fundación Carabobo Sostenible. La iniciativa redefine la gestión de residuos sólidos al conectar a los ciudadanos con recolectores locales mediante una plataforma digital organizada.

“Estamos inaugurando el segundo punto limpio, viendo cómo este proyecto de aprovechamiento de los desechos sólidos, de diferenciación, de reciclaje; de generación de una economía circulante que va a salir para que cada persona que genere desecho”, dijo.

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Programa ReciclaVe que lanzó Lacava

“Nosotros estamos haciendo esto factible, a través de la aplicación ReciclaVe para comprar y vender la basura. Siendo sostenible en el tiempo y siendo una gran solución a la economía familiar”, señaló la primera autoridad regional.

Por su parte el ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, recalcó que nacional y regionalmente se están haciendo esfuerzos para dar soluciones; y encontrar alternativas para abordar integralmente el tema de la basura.

Aseguró que este planteamiento efectuado en Carabobo debería emularse en todo el país. “La presidenta encargada Delcy Rodríguez nos ha pedido que vayamos a los territorios para encontrar ideas y soluciones geniales que están diseñadas a la escala de cada unas de las comunidades, municipios y espacios”, dijo Ñáñez.

Punto Limpio

El Punto Limpio Ecológico de Naguanagua funcionará como un centro neurálgico de recepción, pesaje, almacenamiento temporal y procesamiento técnico de los materiales. Para garantizar la eficiencia del servicio.

El gobernador detalló el equipamiento tecnológico de última generación desplegado en el municipio, el cual incluye una potente compactadora industrial. Una motocicleta destinada a labores de supervisión y una flota inicial de bicicletas ecológicas de carga.

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