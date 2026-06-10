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Funcionarios del CICPC rescataron a una adolescente de 13 años que se encontraba desaparecida en Caracas desde el pasado 9 de mayo.

Durante el procedimiento policial, los efectivos detuvieron a un ciudadano de 19 años de edad por su presunta vinculación con el hecho.

Rescatada adolescente desaparecida en Caracas

La víctima, reportada inicialmente como desaparecida en la parroquia Macarao del municipio Libertador, fue hallada por las comisiones en el sector La Dolorita, en Petare.

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Según las pesquisas de las autoridades, el detenido, identificado como Abrahan David Brito Ríos, trasladó a la menor de edad mediante engaños hasta dicha zona del estado Miranda. Tras el rescate, el caso quedó formalmente a la orden del Ministerio Público.

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