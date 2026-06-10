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El SL Benfica hizo oficial el traspaso del director técnico portugués José Mourinho, luego de que el Real Madrid CF formalizara el pago de su cláusula de rescisión por un valor de 15 millones de euros.

La directiva de las Águilas confirmó a través de sus plataformas institucionales que el estratega dio su total consentimiento para concretar la operación de forma inmediata.

Traspaso de José Mourinho al Madrid

La notificación formal fue remitida por la sociedad anónima del club luso (Benfica SAD). Ante la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) para dar validez legal al traspaso de José Mourinho rumbo a la capital española.

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El anuncio, que cierra un ciclo corto del entrenador en Lisboa, desató una intensa ola de críticas entre los aficionados en redes sociales. Esto debido al rendimiento reciente del equipo en las competiciones locales e internacionales.

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