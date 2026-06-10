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Funcionarios del Cicpc Los Teques detuvieron a Jeancarlos Javier Mijares Graterol, de 32 años, por el robo de moto en Miranda.

El arresto se llevó a cabo en el sector La Hoyada del barrio Rómulo Gallegos, en Lagunetica.

Robo de moto en Los Teques

Según las investigaciones de la Coordinación de Robo y Hurto de Vehículos, el detenido se valió del estado de ebriedad de la víctima para ofrecerse a llevarla a su vivienda.

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Tras recorrer varios kilómetros, Mijares Graterol obligó al propietario a descender del vehículo, dejándolo abandonado en la vía pública para luego huir con la motocicleta. Durante el procedimiento policial, los efectivos lograron recuperar el vehículo hurtado y pusieron al detenido a la orden del Ministerio Público.

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