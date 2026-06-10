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En la sede del Ministerio de Energía Eléctrica en Caracas comenzó la consulta pública del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley del sistema Eléctrico.

La propuesta, que fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 2 de junio, busca establecer un nuevo marco normativo para el sector.

Consulta de reforma de la ley del sistema eléctrico

El proyecto de reforma consta de 42 artículos, distribuidos en 31 modificaciones a la ley vigente y 11 propuestas de nuevos apartados legales.

Entre los puntos principales, el texto plantea la inclusión y participación de empresas mixtas con el objetivo de captar inversión para modernizar las instalaciones. Así como equipos e infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

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