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El presidente de China, Xi Jinping, y el líder de la República Popular Democrática de Corea del Norte, Kim Jong Un, alcanzaron un consenso reunidos para continuar la expansión de las relaciones bilaterales.

Durante las conversaciones de alto nivel, ambos mandatarios abordaron estrategias orientadas a salvaguardar la paz. Así como la estabilidad en Asia oriental y el resto del mundo.

China y Corea del Norte reunidos

El mandatario chino manifestó su disposición de trabajar en conjunto con el líder norcoreano para guiar el desarrollo de los vínculos diplomáticos entre Beijing y Pyongyang.

El acuerdo reafirma el compromiso de ambas naciones de consolidar su cooperación mutua en el escenario internacional actual.

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