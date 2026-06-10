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Madonna estrenó cortometraje musical junto a Feid, Sabrina Carpenter y Arca

By Lubin Molero
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Madonna Confessions II La Película
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La cantante estadounidense Madonna presentó un cortometraje de 13 minutos titulado «Confessions II: La Película». Un proyecto audiovisual que anticipa el repertorio de su próximo álbum de estudio.

El material llegó a la plataforma YouTube este lunes tras su estreno en el Festival de Tribeca.

Madonna Confessions II La Película

Dirigido por el dúo TORSO (David Toro y Solomon Chase), el filme recopila los primeros seis temas de su decimoquinto disco, cuyo lanzamiento está pautado para el próximo 3 de julio.

 

La producción audiovisual cuenta con las colaboraciones musicales de Sabrina Carpenter y Feid, además de la participación de la artista venezolana Arca como productora del tema «I Feel So Free». El metraje también incluye cameos de celebridades como Benedict Cumberbatch y Kate Moss.

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