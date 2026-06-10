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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó de la captura de una dama en la ciudad capital. La mujer solicitada en el oriente del país estaba requerida en el estado Anzoátegui por cometer un delito.

Indicó el comisario de la policía científica que en Capitolio fue detenida una fémina requerida por homicidio en grado de frustración. Quedando la dama a orden de las instancias requeridas por la justicia.

Mujer solicitada en el oriente del país fue capturada en Caracas

Como: Angie Carolina Mejías Velásquez (41), fue identificada la detenida, quien al ser verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol); arrojando que se encuentra requerida por el Tribunal Primero de Control de Barcelona, estado Anzoátegui, por homicidio en grado de frustración.

Durante un dispositivo de seguridad realizado por funcionarios de la Delegación Municipal El Paraíso, en Capitolio, parroquia Catedral, municipio Libertador, Caracas; se realizó la aprehensión de una fémina requerida por los tribunales nacionales.

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