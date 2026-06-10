Compartir

Los arqueros usan el número 1 por una vieja tradición histórica de principios del siglo XX donde los equipos se alineaban del 1 al 11. Como el guardameta es el primer jugador en la lista al salir al campo o defender la portería, se le asignó permanentemente el primer dorsal.

Esta regla no escrita comenzó a popularizarse en 1928 durante un partido entre el Arsenal y el Chelsea. Antes de la aparición de las sustituciones y las plantillas numeradas, los dorsales servían como guía visual rápida: el arquero llevaba el 1.

Seguido de los defensas (del 2 al 4), los mediocampistas (del 5 al 8) y los delanteros (del 9 al 11).

¿Por qué los arqueros llevan el número 1?

Curiosidades sobre el dorsal 1: Titularidad: Hoy en día, en ligas muy organizadas, el número 1 se le reserva al arquero titular, mientras que el 12 y el 25 suelen ser los porteros suplentes.

Excepciones históricas: Algunos porteros legendarios han roto esta tradición por cábala o rebeldía. Por ejemplo, el argentino Ubaldo Matildo «Pato» Fillol usó el número 5 en el Mundial de 1978, y Jorge Campos de México el 9.

Para ver algunas de las excepciones más famosas donde los porteros decidieron usar un número diferente a la tradición.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas