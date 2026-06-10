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Autoestima baja, ten en cuenta estos tips

By Danny Valdiviezo
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Autoestima baja
Foto: Grupo 21.

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Danny Valdiviezo
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Según los expertos, lleva un tiempo mejorarla, hay que poner empeño para salir adelante. La autoestima baja requiere práctica diaria. Tres ejercicios fundamentales y altamente efectivos te los daremos a continuación.

Diario de logros: Escribe diariamente 3 cosas positivas que lograste o que valoras de ti.

Reestructuración cognitiva: Cambia el «no puedo» por «voy a intentarlo».

Visualización: Cierra los ojos y mírate a ti mismo sintiéndote seguro y capaz. [1, 2, 3, 4]

Autoestima baja, ten en cuenta estos tips

Una autoestima fuerte se construye día a día. Estos ejercicios te ayudarán a cambiar tu perspectiva y a valorarte mucho más.

Tu diario de logros y fortalezas: En lugar de enfocarte en lo que salió mal, elige una libreta y haz tres listas. Anota elogios recibidos, tus virtudes y tus éxitos diarios. Es un ejercicio excelente para visualizar tus puntos fuertes.

Reescribe tu diálogo interno: Escribe tus pensamientos negativos recurrentes y conviértelos en respuestas racionales y constructivas. Por ejemplo, cambia la frase «no sirvo para esto» por «necesito aprender un poco más sobre esto».

Frente al espejo

El espejo de la autocompasión: Colócate frente a un espejo, observa tu reflejo sin juzgarte y menciona tres cosas que valores de tu cuerpo o tu personalidad.

Visualización de tu «yo» seguro: Dedica 5 minutos al día a cerrar los ojos e imaginarte a ti mismo sintiéndote seguro, capaz y con la autoestima alta. Presta atención a tu postura corporal y a la seguridad que proyectas.

Vístete bien, lee libros de autoayuda, realiza ejercicio solo, siempre busca motivarte y salir siempre de la tristeza.

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SourceGrupo 21 Psicología
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