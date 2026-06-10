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Estado del tiempo hoy 10 de junio de 2026 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Estado del tiempo hoy 10 de junio de 2026
En algún lugar de Maracay/Foto: Almy Molly.

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Danny Valdiviezo
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El estado del tiempo hoy 10 de junio de 2026 nos señala que Venezuela amanece con nubosidad fragmentada en gran parte de su extensión; no obstante, se aprecian mantos nubosos productores de precipitaciones de intensidad variable al sur del país.

Se observa nubosidad fragmentada y zonas despejadas en la mayor parte del territorio nacional; exceptuando, áreas de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, sur de Monagas, este de Trujillo/Táchira, Mérida y Zulia, donde se aprecia nubosidad generadora de precipitaciones variables.

Estado del tiempo hoy 10 de junio de 2026

Estado del tiempo hoy 10 de junio de 2026

 

Situación General, Se estima cielo con nubosidad fragmentada y algunas áreas parcialmente nubladas en la mayor parte del periodo; así mismo, se podrán presentar zonas nublabas asociadas a lluvias o chubascos, principalmente en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Guárico y Zulia.

Estado del tiempo hoy 10 de junio de 2026 según el INAMEH

En cuanto a las altas temperaturas: 37 y 38 grados en Guárico, sur de Anzoátegui como en la Península de Paraguaná y la zona de la Goajira venezolana. De igual modo, en los estados centrales en un horario comprendido entre las siete de la mañana y cinco de la tarde.

Las bajas temperaturas se sentirán en el estado Mérida, con ocho grados en las zonas montañosas en la madrugada. De igual modo, bajas temperaturas en las zonas montañosas de la región central.

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SourceINAMEH
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